عاجل- مقتل 49 جنديا أرمينيا فى الاشتباكات مع جيش أذربيجان

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، مقتل 49 جنديا أرمينيا فى الاشتباكات مع جيش أذربيجان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكانت جولة جديدة من القتال بين أرمينيا وأذربيجان قد اندلعت خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل العديد من العسكريين فى أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين. وتهدد أعمال العنف هذه بإعادة إشعال النزاع فى منطقة ناجورنى قره باغ، على الرّغم من وجود قوات روسية مكلّفة الإشراف على وقف إطلاق النار السارى بين أرمينيا وأذربيجان منذ انتهت الحرب الثانية بينهما. ومنذ انتهت فى خريف 2020 الحرب الثانية بين الدولتين حول قره باغ المتنازع عليه بينهما، تدور من جديد اشتباكات حدودية متكررة.

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