الأرصاد اليابانية تحذر من تداعيات «مويفا»

وحثت هيئة الأرصاد - حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء- على توخى الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية والانهيارات الأرضية وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية الصعبة حتى الغد، موضحة أنه من المتوقع أيضا أن يستمر الإعصار فى الاتجاه شمالا نحو البر الرئيسى للصين يوم الخميس المقبل.
وتوقعت أن تصل سرعات الرياح القصوى فى أوكيناوا اليوم إلى 180 كيلومترا فى الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا فى الساعة غدا، كما توقعت هطول 100 مليمتر من الأمطار فى أوكيناوا لمدة 24 ساعة تنتهى فى السادسة من صباح غد الأربعاء (بتوقيت اليابان).
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