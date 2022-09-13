رئيس الوزراء الأرمينى يبحث مع بوتين التصعيد على الحدود مع أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدائرة الصحفية لمجلس وزراء أرمينيا - حسبما نقلت "بان أرمينيان" الأرمينية، اليوم الثلاثاء - أن رئيس الوزراء قدم تفاصيل بشأن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التى قامت بها القوات المسلحة الأذرية فى اتجاه أراضى أرمينيا السيادية، والتى بدأت فى منتصف الليل ورافقها قصف بالمدفعية والأسلحة النارية من العيار الثقيل.. إذ اعتبر رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات من الجانب الأذرى غير مقبولة، مشددا على أهمية وجود رد مناسب من المجتمع الدولى.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذرية نيرانا مكثفة فى اتجاه مدن جوريس وسوتك وجيرموك باستخدام المدفعية والأسلحة الخفيفة من العيار الثقيل.