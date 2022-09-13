نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول موقع epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول، وذلك من خلال موقع epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية الرسمي، والذي يتيح لكم فرصة الاطبلع علي النتيجة إلكترونيا، وذلك من منطلق التيسير في الاستعلام عن النتيجة بسهولة بالنسبة للطلاب، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتيجة الاعتراضات سوف تكون بصورة الكترونية، وقد صرح مصدر رسمى داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتيجة الاعتراضات، سوف يتم الاعلان عنها بدا من الغد وتكون اون لاين فقط، ويمكن لكل طالب معرفة النتيجة بالاسم رباعى ورقم الامتحان الخاص به، حيث حددت الوزارة بداية من يوم 29 اغسطس استقبال كل رغبات الاعتراضات على مستوى كافة الادارات التعليمية العراقية.

الآن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022

يمكنكم الاطلاع علي نتائج الاعتراضات بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية ان باب التسجيل علي الاعتراض قد بدأ فعليا من 30 اغسطس، واستمر لمدة أسبوع بعد بداية التسجيل، ولكن فعليا النتيجة ظهرت بشكل تدريجي بداية من اليوم، حيث تعلن بالتتابع في المحافظات، هذا ويمكنكم بالفعل التعرف علي الخطوات الواجب تتبعها عند محاولة استخراج النتيجة من خلال العرض التوضيحي في المقال، والذي مقدمة لكم خصيصا متابعينا الكرام في العراق، حيث نسهل لكم استخراج نتيجة الاعتراض التي تقدم عليها بعض الطلاب للاعتراض علي نتيجة الدور الاول بعد إعلان النتيجة للفرع التطبيقي والاحيائي والعلمي.

خطوات استخراج نتائج الاعتراضات للسادس الاعدادي

أما عن خطوات الاستعلام على نتائج اعتراضات السادس الاعدادى الدور الاول 2022 عموم المحافظات، فهي خطوات بسيطة وسهلة ويمكنكم الاطلاع عليها إلكترونيا وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . ادخال الرمز المرئى. الدخول على الخدمات الالكترونية ومن بعدها الاستعلام عن النتيجة. تسجيل الرقم الامتحانى الخاص بكل طالب . ادخال الاسم رباعى بشكل صحيح والتاكد منه. تحديد المحافظة التابع لها الطالب. واخيرا اضغط على ايقونة عرض النتيجة سوف تظهر امامك النتيجة الخاصة بك. يمكنك عزيزي الطالب مشاركتنا في صندوق الوصف بتعليقك في حالة كانت هناك اي صعوبة في الحصول علي النتيجة، ونتمي لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

اخيرا بعد.ترقب وانتظار طويل أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر إعلان رسمي حول اعتماد نتائج الاعتراضات، ومن ثم يمكنكم الان استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، ام عن الخطوات اللازمة للقيام بتلك المهمة والخطوات التوضيحية اللازمة للاطلاع علي النتائج فقد أشرنا إليها في هذا التقرير بشكل توضحيح شامل ومفصل.