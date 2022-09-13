نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التبرع في فرجت 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الداخلية السعودية الخطوات الخاصة بالتبرع في فرجت 1444، فقد أشارت إلى أن الخدمة متاحة من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث لا بد من امتلاك الأشخاص الراغبين في التبرع لحساب شخص على المنصة ليتمكنوا من إتمام الأمر بنجاح، وقد تم إطلاق تلك الخدمة بهدف الإفراج عن الأشخاص المسجونين على ذمة قضايا مالية، كما أوضحت أيضاً لضرورة امتلاك الشخص المتبرع لحساب بنكي حتى يتمكن من سداد قيمة المديونية الواقعة على المسجونين، وفي إطار ذلك نوضح الطريقة التي من خلالها تتم العملية بنجاح وفقا لما أشارت إليه الوزارة.

طريقة التبرع في فرجت 1444

من أهم الخدمات التكافلية التي طرحها وتفعيلها مؤخراً من جانب المملكة العربية السعودية فرجت، حيث ترغب من خلالها تقديم المساعدة المادية لبعض المساجين الغير قادرين على دفع سداد الديون الغرامات الواقعة عليهم، حيث يأتي دور المتبرعين هنا في سداد ديونهم وفك تعثرهم للم شمل الأسرة من جديد على شرط عدم تمكن الشخص أو الأسرة من سداد تلك الديون، أما بالنسبة لطريقة التبرع المتبعة في الخدمة نوضحها من خلال الفقرة التالية.

خطوات التبرع في فرجت

حرصت الوزارة على جعل طريقة التبرع من أسهل ما يكون بهدف تقليل الفجوة ما بين المستفيد من التبرع والمتبرع، لذا تم الاعتماد على شبكة الإنترنت من أجل أن تكون صلة الوصل بينهم، فعلى الشخص المتبرع الممتلك حساب على منصة أبشر الإلكترونية تطبيق ما لي لإتمام العملية بنجاح:

الولوج عبر الاتصال بشبكة الإنترنت إلى منصة أبشر.

من الواجهة الرئيسية يتم تسجيل الدخول عبر تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لهم.

الانتقال إلى خدماتي ومنها إلى المديرية العامة للسجون.

الانتقال إلى خدمة فرجت واختيار المنطقة والفئة المستفيدة من التبرع.

إدخال البيانات المطلوبة.

حفظ الرقم الخاص بفاتورة الشخص المتعثر.

تحديد المبلغ المرغوب في دفعه واختيار وسيلة دفع إلكترونية متاحة عبر المنصة.

قنوات التواصل مع منصة فرجت

تم تخصيص رقم هاتفي للتواصل السريع مع المنصة على أن يتم الاتصال من داخل أراضي المملكة العربية السعودية وهو التواصل عبر رقم الهاتف 092000599، كما يمكن زيارة الصفحة الشخصية لها عبر منصة تويتر من هنا باعتبارها منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً من قبل مواطني المملكة.