نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا لجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم العراقية عن نتائج انتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا، وذلك لطلاب الدور أول الإحيائي والتطبيقي، في عدد من المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا، حيث انتهت من رصد الدرجات والإطلاع على الاعتراضات المقدمة من الطلاب في 29 أغسطس الماضي، والإعلان تدريجيا عن نتائج الإعتراضات في كل محافظة.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا ، للأقسام العلمي والتطبيقي والإحيائي والأدبي في كل من محافظة بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، ميسان، المثنى، محافظة النجف، نينوى، ومحافظة القادسية، محافظة صلاح الدين، السليمانية، واسط، وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج الاعتراضات للسادس الأعدادي على موقع التربية العراقية ونتائجنا، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة أوراق الإمتحانات للطلاب اللذين تقدموا بها، كما بدأت عدد من المحافظات في رفع النتائج، مثل بابل وأيضا محافظة الأنبار وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا

وتصدرت نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا محركات البحث، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الأعتراضات للسادس الأعدادي 2022 الدور الأول عبر موقع نتائجنا، كما ذكر الموقع سابقا أنه تمت أعمال تصحيح نتائج الأعتراضات بنسبة 100%، كما أنه بدأ الأعلان عن النتيجة في بعض المحافظات، كما يستكمل رفع النتيجة في المحافظات الأخري عبر موقع نتائجنا، كما توجد بعض الخطوات للحصول على النتيجة من خلال رابط موقع نتائجنا وتكون كالتالي:

أولا التوجه إلى موقع نتائجنا او موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي .

. وبعد ذلك تحديد نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي.

وبعد ذلك تظهر ثلاثة قوائم بها نتائج التطبيقي ونتائج الأحيائي ونتائج الأدبي.

ثم تقوم بإختيار تخصص دراستك.

ثم اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.

وبجوار خانة المحافظة يوجد خانتين بهما حالة النتيجة.

وفي الأخير تأكد من بياناتك ثم قم بالضغط على زر النشر.

ويبين موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء من فرز كافة طلبات الاعتراضات لجميع المحافظات وسيتم استكمال رفع باقي النتائج خلال ساعات قليلة.