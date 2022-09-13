نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائجنا لمعرفة نتائج إعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت مؤخراً معدلات البحث حول رابط موقع نتائجنا، وذلك كونه من أهم محركات البحث لمعرفة نتائج الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، وهو موقع عراقى، و حرصت وزارة التربية العرافية على تخصيص وتفعيل المواقع لمعرفة النتائج الخاصة بالطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وكانت من أهم هذه المواقع موقع نتائجنا الذى مازالت عمليات البحث عليه تزداد بشكل كبير كونه من أهم المواقع التي تخدم الطلاب العراقيين في الاستعلامات عن النتائج.

رابط موقع نتائجنا

وحددت وزارة التربية العراقية بعض الخطوات البسيطة حول رابط موقع نتائجنا ليستطيع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج بمختلف محافظات العراق وذلك من خلال الآتي:

دخول الطالب على موقع نتائجنا او موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية تحديد النتيجة للصف الدراسى الخاص بك.

ثم تظهر قائمة لاختيار المحافظة التابعة لك.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة.

الضغط على تنزيل النتيجة.

فى حالة ظهور النتيجة بالتقديرات يقوم الطالب بادخال بياناته كاملة لظهور درجة كل مادة.

ويمكن أيضاً الآن لجميع الطلاب زيارة موقع التربية والتعليم العراقى الرسمى والقيام بإدخال البيانات والمعلومات لمعرفة النتيجة بكل سهولة عن طريق اتباع هذة الخطوات التي سبق ذكرها.

موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اتاحة رابط موقع نتائجنا، وذلك عبر موقعها الرسمى وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى العديد من المواقع لخدمة الطلاب وتسهيل عملية الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر، وهذا أدى إلى أنه أصبح متاح لجميع الطلاب الحصول على النتائج بسهولة وبشكل الكترونى وذلك من خلال الموقع الرسمى للتربية أو من خلال الرابط الخاص بموقع نتائجنا.

حيث شهدت محركات البحث اقبال غير مسبوق لحصول الطلاب على نتائجهم ومن اهم هذه المواقع موقع نتائجنا، للحصول على النتائج الكترونيا، وذلك من خلال البيانات الكاملة للطالب (اسم الطالب، رقم الجلوس، المحافظة) حيث تم رفع رفع نتائج الصف السادس الاعدادي على رابط موقع نتائجنا لكل محافظة من المحافظات العراقية، حيث اعلنت نتائج 10 محافظات عراقية ومنها (السليمانية، بابل، بغداد، القادسية، البصرة، النجف، ديالي، أربيل، كربلاء، كركوك)، وكانت أخر المحافظات العراقية التى أعلنت فيها النتيجة هى محافظة مثنى.