نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج الإعتراضات” رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة النتائج بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعلن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “نتائجنا” عن موعد اعلان نتائج الاعتراضات للصف السادس الأعدادي في جميع المحافظات العراقية، حيث ينتظر طلاب الصف السادس الاعدادي وكذلك أولياء الأمور، ويتم الأعلان عن النتائج عن طريق موقع وزارة التربية العراقية “نتائجنا”، حيث تنتظر عدد من المحافظات ظهور نتائج الأعتراضات الدور الأول، مثل محافظة بابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالي، داهوك، أربيل، كربلاء، كركوك، بغداد، وعدد من المحافظات الأخري، حيث ظهرت نتائج الأحيائي والتطبيقي والأدبي PDF، في جميع المحافظات دفعة واحدة على خلاف العادة،.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول من خلالة على نتائج اعتراضات السادس الأبتدائي الدور الأول 2022، حيث يتم التسجيل علي الموقع الإلكتروني الرسمي لعرض النتيجة، حيث توجد جميع المحافظات بترتيبها المعتاد وحالة الظهور وإمكانية رفع النتائج، والحصول على كل النتائج النهائية، ويوجد مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة نتائج الاعتراضات للصف السادس الأعدادي الدور الأول 2022، ومنها:

الدخول اولا الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. قم بتحديد نتائج السادس الأعدادي.

وبعد ذلك تظهر أمامك ثلاث قوائم، تشمل العناوين التالية: نتائج التطبيقي ونتائج الإحيائي ونتائج الأدبي.

ويتم تحديد تخصص الدراسة بعد ذلك، ثم تحديد خانة المحافظة.

وبجانب خانة المحافظة يوجد خانتين اخرتين بهما حالة النتيجة تم النشر أو لم يتم النشر، وخانة اخري لعرض النتائج.

وفي الأخير توجد خانة تنزيل النتائج PDF.

نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي

ويستطيع طلاب الصف السادس الأبتدائي من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الاعتراضات بكل سهولة ويسر بعد التسجيل من خلال الرابط الخاص بنتائج الأعتراضات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك عن طريق الضغط على ايقونة تنزيل فيتم بذلك تنزيل النتائج PDF بكل سهولة ويسر وأيضا الأحتفاظ بها، ويذكر أن نتيجة الأعتراضات للصف السادس الأعدادي بالعراق سوف تظهر في كل محافظة تدريجيا، وذلك لتفادي أي عطل للطلاب عند البحث عن نتائجهم، ولإتمام عملية التصحيح ورفع النتائج لكل محافظة بسهولة ويسر.