بلينكن: أوكرانيا أحرزت تقدما كبيرا فى استعادة بعض أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن - "إن الهجوم مخطط له بطريقة منهجية"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين استفادوا من دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول فى توفير المعدات المطلوبة لعملياتها.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد صرح أمس الإثنين، بأن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضى بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع سبتمبر الجارى.