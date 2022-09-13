جدة - نرمين السيد - ناقش وزير الخارجية اﻷمريكى أنتونى بلينكن مع الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، اجتماع الرئيس لوبيز أوبرادور مع الرئيس اﻷمريكى جو بايدن فى 12 يوليو الماضى، والتزام الطرفين المشترك ببناء مستقبل أكثر ازدهارا وأمانًا لشعوب أمريكا الشمالية.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية نيد برايس - فى بيان نشر على الموقع الرسمى للوزارة - إن "بلينكن شكر لوبيز أوبرادور على الالتزامات التى تعهدت بها المكسيك فى قمة الأمريكتين، وعملنا المشترك لمواجهة مخدر الفنتانيل، وتعاوننا المستمر وجهودنا لمعالجة الهجرة غير الشرعية فى الأمريكتين بطريقة إنسانية". كما تحدث الوزيران عن الجهود المشتركة لمعالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمار فى الطاقة النظيفة والتقنيات الناشئة مثل السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات. وكرر الوزير بلينكن تقدير بلاده العميق لتنسيق المكسيك فى القضايا الاقتصادية والأمنية والهجرة. وفى إشارة إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك ستحتفلان بمرور 200 عام على العلاقات الدبلوماسية فى ديسمبر، تحدث الوزير بلينكن أيضا عن العلاقات الثقافية والتاريخية والاقتصادية العميقة التى تربط بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا دار فى مناقشات بلينكن مع الرئيس المكسيكى؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.