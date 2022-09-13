اليابان تكثف إجراءاتها الأمنية قبل تشييع جنازة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - كثفت الشرطة اليابانية اليوم الثلاثاء، دورياتها فى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو حيث تعزز اليابان إجراءاتها الأمنية قبيل تشييع الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبى.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن أفراد الشرطة فى المطار ويحمل بعضهم أجهزة الكشف عن المعادن، قاموا بتفتيش الخزائن وعربات النقل وأماكن غير مراقبة فى مبنى الركاب بالمطار، والذى من المتوقع أن تستخدمه الوفود الأجنبية التى ستحضر تشييع الجنازة فى 27 سبتمبر الجارى فى طوكيو.

كما وزعت الشرطة منشورات على مستخدمى المطار تطلب تعاونهم فى منع الهجمات الإرهابية مثل الإبلاغ عن الأشياء المشبوهة.

وقال يوسوكى تاكاياما المسؤول فى إدارة شرطة العاصمة "إنها مسؤولية الشرطة لتأمين سلامة الشخصيات البارزة التى ستصل اليابان لحضور الجنازة، وتعهد ببذل المزيد من الجهد لمنع أى مفاجآت".

كان آبى رئيس الوزراء الأطول خدمة فى البلاد، أصيب برصاصة قاتلة أثناء إلقائه خطابا فى مدينة نارا بغرب البلاد فى يوليو الماضى، حيث استقال إيتارو ناكامورا المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية، الشهر الماضى لتحمله مسؤولية الحادث.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الأسبوع الماضى، أنها ستخصص 1.4 مليار ين إضافى بما يعادل (9.97 مليون دولار) للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى لتغطية تكاليف الأمن والترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية، وبذلك يصل السعر الإجمالى إلى أكثر من 1.6 مليار ين بما يعادل (11.4 مليون دولار).

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه سيتم استخدام 800 مليون ين للأمن و600 مليون لترتيبات الترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية المتوقع سفرهم إلى طوكيو من حوالى 50 دولة.

وفى غضون ذلك، أعربت بعض أحزاب المعارضة، بما فى ذلك الحزب الشيوعى اليابانى، عن نيتها مقاطعة الجنازة، بدعوى أنها غير دستورية.