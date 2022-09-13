الأردن .. قرار بتوقيف أردنيين ألقي القبض عليهم في كينيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:08 صباحاً - دوت الخليج :- قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان، توقيف أردنيين ألقي القبض عليهم في كينيا لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات فيها .

وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق، إن معظم الأشخاص الذين تم ضبطهم لمخالفتهم القوانين والأنظمة الكينية وشروط تأشيرة الدخول السياحية منذ الجمعة الماضي، غادروا نيروبي فجر الجمعة باتجاه عمان عبر مطار القاهرة ترانزيت، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم إلى عمان، فيما تبقى شخص واحد فقط في نيروبي وتجري السفارة ترتيبات لعودته.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن سلطات الهجرة الكينية في مدينة مومباسا تواصلت مع السفارة الأردنية في نيروبي الجمعة الماضي، حول ضبط عددٍ من الأشخاص الذين قالوا إنهم يبيعون أشياء بسيطة وتحقق معهم السلطات هناك بتهمة التسول.

وأضاف أن السفارة الأردنية في نيروبي تواصلت على الفور مع السلطات الكينية المختصة للوقوف على التفاصيل وحقيقة الموضوع ونتائج التحقيقات. وزودت مركز العمليات في الوزارة يومياً بنتائج متابعاتها واتصالاتها لعودتهم إلى الأردن.

وذكر أبو الفول أن السفارة في نيروبي تابعت مغادرتهم مدينة مومباسا الخميس، باتجاه العاصمة الكينية نيروبي التي تبعد نحو 500 كم عن مومباسا، وتواجد السفير في نيروبي في المطار لمتابعة إجراءات السفر وعودتهم إلى المملكة.

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