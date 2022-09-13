نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أسجل في فرجت وما هي شروط التسجيل وطريقة الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أسجل في فرجت سؤال يتبادر بصورة كبيرة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة فرجت التي تهدف إلى توفير دعم مالي من أجل مساندة الغارمين الغير قادرين على سداد الديون الخاصة بهم وتهتم وزارة الداخلية السعودية بكل ما يخص منصة فرجت.

سوف نوضح عبر السطور التالية رابط منصة فرجت وكيف أسجل في فرجت بالإضافة إلى توضيح شروط التسجيل في المنصة وكيفية الاستعلام عن حالات فرجت بالتفصيل.

منصة فرجت التابعة لوزارة الداخلية السعودية

بعد ملاحظة وجود العديد من الأشخاص الغارقين في ديونهم والغير قادرين على سدادها وبعد البحث عن وسيلة يمكن بها مساندة الغير قادرين على السداد تم العمل على تخصيص منصة للبحث عن تلك الحالات ودراستها والتعرف على أسباب الديون وكيفية حل تلك الأزمة بالشكل الصحيح من خلال توفير مساندات مالية للغارمين ويمكن لمن يعاني من التعسر في سداد الديون الخاصة به أن يقوم بالتسجيل عبر المنصة عبر اتباع الخطوات الي سوف نوضحها عبر الفقرة التالية.

كيف أسجل في فرجت

أوضحت وزارة الداخلية السعودية الخطوات التي تستطيع من خلالها التسجيل في منصة فرجت وهي كالتالي:

الدخول على رابط الدخول عبر منصة أبشر.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك واضغط على تسجيل الدخول.

انقر على خيار أبشر فرجت.

اكتب اسم الشخص صاحب الدين.

انقر على خانة السداد الالكتروني وسجل رقم الفاتورة.

ما هي الشروط المطلوبة من أجل التسجيل في فرجت

أوضحت وزارة الداخلية بضعة شروط من أجل إمكانية التسجيل في منصة فرجت ويمكن توضيحها عبر السطور التالية:

أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل غارم وعليه ديون أو نيل أحد السجون بسبب الدين.

أن يكون الشخص المتقدم معسر بالفعل وغير قادر على سداد الدين ولا يوجد لديه أي مصدر دخل يكفل به سداد الدين سواء من خلال راتب أو هيئة حكومية أو مؤسسة عامة توفر له دخل.

كيف أستعلم عن حالات فرجت

الاستعلام عن حالات فرجت والحالات التي يتم سداد ديونها والافراج عنها يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية: