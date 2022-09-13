نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف تنسيق كلية التمريض 2022 || الحد الأدني للقبول بكليات التمريض بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الاول والدور الثانى ونتيجة الدبلومات، ينتظر الطلاب نتيجة اختبارات القدرات فى الكليات التى يجب اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها ومن ضمن هذة الكليات كلية التمريض ، واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة تنسيق كلية التمريض امس الاحد الموافق 11\9\2022 واليوم الاثنين الموافق 12\9\2022 النتائج الرسمية لاختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد، واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انه سيتم اعلان النتائج على المواقع الرسمية للكليات، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرة التالية تنسيق كلية التمريض 2022 بكافة المحافظات.

نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022

جاء تنسيق كلية التمريض في جامعة أسيوط 321.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة المنصورة 347.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة كفر الشيخ 322.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة دمياط 340.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة عين شمس 307.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة الزقازيق 337.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة دمنهور 334.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة المنوفية بشبين الكوم 332.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة بنها 323.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة المنصورة 347.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة أسيوط 321.0 درجة، جاء تنسيق كلية التمريض في جامعة سوهاج 317.0 درجة، جاء تنسيق كلية التمريض في جامعة المنيا 313.0 درجة، وجاء تنسيق كلية التمريض في جامعة جنوب الوادي 312.0 درجة تابعونا نستعرض معكم في الفقرة التالية أقسام كلية تمريض، تابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم في الفقرات التالية أقسام كلية التمريض.

اقسام كلية التمريض

قسم ادارة التمريض.

قسم تمريض الاطفال.

قسم التمريض النفسى والصحة العقلية.

قسم تمريض النسا والتوليد.

قسم الطوارى.

قسم التمريض الباطنى.

قسم تمريض المسنين.

قسم تمريض صحة المجتمع.

شروط القبول فى كلية التمريض

هناك شروط للقبول فى كلية التمريض:

الحصول على مجموع كلية التمريض.

اجتياز اختبارات القدرات التى تم الاعلان عنها.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون لائقا صحيا.

يجب توافر جميع الشروط المطلوبة قبل التقديم في كلية التمريض لتنجح عملية التقديم.

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة تنسيق كلية التمريض امس الاحد واليوم الاثنين النتائج الرسمية لاختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد، واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انه سيتم اعلان النتائج على المواقع الرسمية للكليات، وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة الحد الادني للالتحاق بالكليات بجميع المحافظات وشروط الالتحاق.