نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة التنسيق 2022 مرحلة ثالثة الأن للفرع العلمي والأدبي من خلال موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت مؤخراً نتيجة التنسيق 2022 مرحلة ثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، وذلك للالتحاق بالمعاهد والجامعات المصرية للعام الجامعي 2022-2023، وأصبحت نتيجة التنسيق متاحة إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهذا بعد اعتمادها من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة التنسيق 2022 مرحلة ثالثة

أوضح مسبقاً المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق كان قد بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، والتي تشمر بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين، والطلاب الناجحين في الدور الثالث، وأن تلقي الطلبات والتسجيل كان من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وكان ذلك خلال الفترة من يوم السبت 3/9/2022 وحتى يوم الجمعة 9/9/2022، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب للكليات عبر منظومة التنسيق الإلكتروني والتي ستكون متاحة أمام الطلاب عبر موقع التنسيق.

رابط نتيجة التنسيق 2022 مرحلة ثالثة

وعقب اعلان النتيجة رسمياً، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التنسيق 2022 مرحلة ثالثة، وذلك عبر موقع التنسيق الالكتروني المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون الاستعلام وفقاً للخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الرسمي موقع التنسيق الالكتروني .

. اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

اختيار نوع الثانوية.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

كتابة الرمز التأكيدي الموجود على الموقع.

عند الضغط على استعلام تظهر للطالب نتيجة الترشيح الخاصة به.

يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح لتقديمها في الجامعة المرشح لها.

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وأشار وزير التعليم العالي في بيان له، أنه عقب إعلان نتيجة التنسيق 2022 مرحلة ثالثة، سيتم فتح باب تقليل الإغتراب أمام الطلاب تيسيراً لهم، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة وأيضاً لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذي لما يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب، وذلك في حدود النسب المقررة (10%) وفقاً للطاقة الاستيعابية، ويكون ذلك خلال الفترة من 13/9/2022 وحتى 17/9/2022، ويكون ذلك من خلال موقع التنسيق الالكتروني المذكور بالأعلى، ويكون تقليل الاغتراب وفقاً للقواعد والضوابط التي نص عليها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت وزارة التعليم العالي في بيان لها عن انهاء مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة والمعلنة مسبقاً وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة المسجلين بالموقع على النحو التالي:- عدد الطلاب المتقديم للشعب العلمية 106436، وعدد الطلاب المتقدمين للشعبة الأدبية 89751، وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة للكليات الجامعية كان بإجمالي 64741 طالب وطالبة.

وكانت حالات استنفاذ الرغبات للتنسيق الالكتروني عدد 3606 طالب وطالبة من الشعبة العلمية، وعدد 1732 طالب وطالبة من الشعبة الأدبية، وذلك لتسجيلهم رغبات لمعاهد وكليات لا تتناسب مع مجموع الدرجات الخاص بهم، وسوف يتاح فتح موقع التنسيق مرة أخرى لهم لتسجيل الرغبات بشكل جديد بما يتماشى مع الحد الأدنى المعلن عليه لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2022-2023.