“هُنـا” التسجيل في مسابقة الأزهر 2022 تعرف على التخصصات المطلوبة وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة أعلنت مشيخة الأزهر عن فتح باب التسجيل في مسابقة الأزهر 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لمعلمين لسد العجز فى المدارس الحكومية، فقامت مشيخة الأزهر الشريف بإعلان مسابقة 30 ألف معلم، وكان هناك عدد كبير من المقدمين فى الأزهر الشريف فى مختلف المراحل التعليمية ولذلك لسد العجز، ومن أجل تعيين 30 ألف معلم داخل المعاهد الأزهرية لسد العجز المتعلق بالمعلمين داخل المؤسسة، لهذا فقد كثرت التساؤلات حول شروط التقديم في المسابقة والتخصصات المطلوبة.

التسجيل في مسابقة الأزهر 2022

أعلن الأزهر الشريف مسبقاً عن فتح باب التسجيل في مسابقة الأزهر 2022، وذلك لسد العجز في المراحل التعليمية المختلفة، ومن أجل تعيين 30 ألف معلم داخل المعاهد الأزهرية والتخصصات المطلوبة كالآتي:

معلم مساعد قرآن كريم خريجي الأزهر قسم شريعة وعلوم عربية.

معلم مساعد لغة إنجليزية خريج كلية اللغات والترجمة أوالالسن.

معلم مساعد رياضيات خريج كلية العلوم أو التربية جامعة الأزهر أو خريج قسم رياضة من الجامعات الحكومية.

معلم مساعد فيزياء، كيمياء، احياء خريج كلية الآداب أو التربية.

معلم مساعد رياض أطفال خريجي كليات الدراسات الإنسانية ورياض أطفال .

معلم مساعد حاسب آلي خريج تربية حاسب أو تكنولوجيا التعليم التربوي، يمكن كذلك أن يكون من خريجي كليات الهندسة أو العلوم أو أي مؤهل عالي مناسب.

شروط التقديم في مسابقة الأزهر 2022

توجد بعض الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في مسابقة الأزهر 2022، والإلتحاق بوظائف مسابقة الأزهر الشريف وهي كالتالي:

عمرالمتقدم لا يزيد عن 40 عاما.

اجتياز جميع الاختبارات المختلفة والمقابلة الشخصية.

لا يقل التقدير الخاص به عن جيد.

بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم تكون سارية.

حصول المتقدم على شهادة مزاولة المهنة من أكاديمية المعلمين المهنيه

اما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر 2022 :

شهادة الميلاد حديثة.

نسخه من البطاقة الرقم القومى السارية.

نسخه من شهادة اداء المهمة العسكرية او الاعفاء منها للذكور.

شهادة الخدمة العامة للفتيات.

نسخة من الموهل الدراسى.

صور شخصيه بخلفية بيضاء.

ويخضع المتسابق المتقدم لاختبارات مسابقة الأزهر 2022 وهي كالآتي:

الاختبار الاول: هو الكفاءات اللغوية واجتياز اختبار اللغة العربية واللغة الذى يجدها مثل اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

الاختبار الثانى: الكفاءات التخصصية وتشمل المقدمين لوظيفة رياض الأطفال والطفولة المكبرة.

الاختبار الثالث: الكفاءات التربوية التى يتمتع بيها المتسابق.

الاختبار الرابع: هو الكفاءات المعرفية والتكنولوجية التي تشمل اسئلة من الكتب المدرسية.

الاختبار الخامس: الكفاءات السلوكية فى الجهاز الإدارى للدولة.

وينتظرون خريجون جامعة الأزهر الشريف هذه الفرصة للتوظيف في المسابقة التي أعلنت عنها مشيخة الأزهر الشريف، وذلك في مجال التعليم الأزهري، وهذا منذ أن تم الإعلان عن المسابقة لتوظيف المعلمين والمعلمات بقطاع الأزهر الشريف، وتعد هذه الفرصة من الفرص الجيدة للالتحاق بوظائف الأزهر الشريف، وذلك مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

والجدير بالذكر أن وكيل الأزهر الشريف، محمد الضويني، قد أعلن مسبقاً أن مشيخة الأزهر قد تقدمت بشكل فعلي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحاجتها إلى معلمين ومعلمات لسد العجز في التخصصات المختلفة بقطاع المعاهد الأزهرية، مشيراً إلى أن الجهة المسئولة عن تفاصيل المسابقة وموعد تعيين المعلمين الجدد هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس الأزهر الشريف.