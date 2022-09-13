نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج البريفية اللبنانية 2022 “نتائج الامتحانات الرسمية” من خلال موقع الوزارة mehe.gov.lb في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البريفية هى الامتحانات المتوسطه فى وزارة التربية والتعليم اللبنانية ، وسيتم اعلان نتائج البريفية اللبنانية 2022 خلال هذه الايام فى لبنان 2022 عبر موقعها الرسمي، حيث اكد عباس حلبى وزير التربية والتعليم اللبنانى ان الوزارة ستقوم باعلان النتائج قريبا موضحا انها ستظهر على الروابط الخاصة الموجودة على الصفحة الرسمية لتربية والتعليم اللبنانية .

نتائج البريفية اللبنانية 2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم فى لبنان ان قد تم الانتهاء من الامتحانات والتصحيحات الالكترونية وخلال الايام المقلبة يتم نشر النتائج عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم اللبنانية ان سبب تاخير اعلان النتيجة حتى الان هو التتديق فى التصحيح حتى ياخد كل طالب حقة قبل الاعلان عنها بشكل رسمى، وحاليا جميع الطلاب والطالبات يعيشون حالة من التوتر والخوف والقلق بعد التشكيك فى اعلان النتيجة، واكدت الوزارة ان خلال الساعات سيتم الاعلان عن النتائج بشكل رسمى فى الساعات القليلة المقبلة، ويستطيع الطلاب معرفة النتائج من خلال المواقع الالكتروني والصفحات الرسمية للوزارة والتتطبيقات الالكترونية، واكدت وزارة التربية والتعليم فى لبنان ايضا انه عقب الموتمر الصحفى لها ان نسبه النجاح مرتفعه، واثناء هذا المؤتمر شككت وزارة التربية والتعليم فى لبنان من شان اعلان النتائج البريفية واكدت ان سيتم الاعلان عنها فى اقرب وقت، وسوف يتم اتاحة الروابط الخاصة باعلان نتائج البريفية 2022 على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .

خطوات الاستعلام عن نتائج البريفية اللبنانية 2022

هناك خطوات يمكن اتباعها للحصول على نتائج البريفية اللبنانية 2022 :

زياره الصفحة الرسميى لوزارة التربية والتعليم فى لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عبر مواقع التواصل الاجتماعى. الضغط على نتائج الطلاب.

كتابة كافة المعلومات والبيانات.

تحديد العام الدراسى.

قم بكتابة رقم الدورة الخاص بطالب.

قم بكتابة الرقم التسجيلى الخاص بك.

قم بادخال الرقم الترشيحى الخاص بك باللغة الانجليزية.

ثم الضغط على نتائج الشهادة البريفية اللبنانية.

بعد اعتماد النتيجة ستظهر للك الدرجات الخاصه بك فى جميع المواد الدراسية.

وبعد اسبوع من طلب الاستعلام عن نتائج البريفية 2022 يمكن زيارة الموقع مرة اخرى.

في الفترة الاخيرة صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم اللبنانية ان سبب تاخير اعلان النتيجة حتى الان هو التتديق فى التصحيح، حتى ياخد كل طالب حقة قبل الاعلان عنها بشكل رسمى، وحاليا جميع الطلاب والطالبات يعيشون حالة من التوتر والخوف والقلق بعد التشكيك فى اعلان النتيجة، وقدمنا لكم في الفقرات السابقة رابط وكيفية الحصول علي نتائج البريفية الكترونيا.