رئيس مجلس القيادة اليمنى يصل إلى برلين

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة اليمن الفضائية، سيبحث رئيس مجلس القيادة مع القادة الألمان مستجدات الوضع اليمنى، والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار فى اليمن.

وأشاد العليمى بالعلاقات اليمنية الألمانية المتميزة، وموقف برلين الداعم للشرعية الدستورية فى اليمن، وجهودها الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى.

يأتى ذلك تزامنًا مع إصدار مجلس الأمن الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بيانا حث من خلاله الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة.

وسلط مجلس الأمن فى البيان، الضوء على الفوائد الملموسة التى نتجت عن الاتفاق بين الحكومة الشرعية فى اليمن والحوثيين، والذى وصل إلى 6 أشهر حتى اﻵن.

وأشار إلى الفوائد التى جناها الشعب اليمنى من الهدنة، بما فى ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60%، ومضاعفة واردات الوقود بمعدل 4 مرات عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من صنعاء والتى سمحت لـ 21 ألف مسافر بتلقى العلاج الطبى.

وشدد مجلس الأمن على طرفى الأزمة فى اليمن بأهمية تكثيف انخراطهما مع المبعوث الأممى الخاص فى جميع جوانب المفاوضات، وتجنب وضع الشروط، وضمان عمل الخبراء الاقتصاديين التابعين لهما عن كثب مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.