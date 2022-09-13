الولايات المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وحسب شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فقد أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذا الشخص كان لديه ضعف حاد فى جهاز المناعة ونقل للمستشفى.

ونصحت المراكز -فى بيان- الأشخاص الذين يشتبه فى إصابتهم بـ جدرى القرود، بالحصول على رعاية طبية وعلاج مبكر والبقاء تحت الملاحظة من جانب جهة طبية خلال فترة الإصابة.

ونوَّهت شبكة "سى إن إن" بأن الوفيات جراء جدرى القرود تعد نادرة الحدوث، وغالبا ما يؤثر الفيروس على الأطفال والحوامل ومن لديهم ضعف فى أجهزتهم المناعية، مثل المصابين بنقص المناعة المكتسب "إتش آى في" المسبب لمرض الإيدز.

ولفتت إلى أن شخصا من ولاية تكساس الأمريكية كان قد توفى الشهر الماضى جراء الإصابة بجدرى القرود، غير أن دور الفيروس فى وفاته لم يتأكد.

يذكر أنه تم تسجيل نحو 22 ألف حالة من الإصابات المحتملة أو المؤكدة بجدرى القرود فى العام الجارى بالولايات المتحدة، وتعتبر السلطات الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا بها معظم الحالات، إذ تصل إلى 4300 حالة.

أما على مستوى العالم، فتبلغ الإصابات 58000 حالة، فضلا عن 18 حالة وفاة، وفقا للمراكز الأمريكية، ولكن هذا لا يتضمن حالات الوفاة بأمريكا.