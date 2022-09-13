الجزائر تؤكد استعدادها إنجاز طريق برى مع موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرة الطرق بوزارة الأشغال العمومية والرى بـ الجزائر صونيا أدافير، فى تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن الطرفان اتفقا على توقيع بروتوكول تنفيذى لمذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع، والتى تم توقيعها فى ديسمبر الماضى، والخاصة بإنجاز الطريق الرابط بين مدينتى تندوف والزويرات، والذى يمتد على مسافة 773 كيلومترًا.

كما أوضحت أن الجزائر على أتم الاستعداد لإنجاز هذا المشروع الحيوى، سواء فيما يتصل بالدراسات الخاصة به أو قائمة الشركات التى ستوكل إليها تنفيذ هذا المشروع.

وأضافت مديرة الطرق بوزارة الأشغال العمومية والرى الجزائرية أنه من المنتظر أن يسمح هذا المشروع الذى تتكفل بتمويله ومتابعته الدولة الجزائرية، ممثلة فى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولى، بزيادة حجم التعاون الاقتصادى الذى يجمع بين الجزائر وموريتانيا، وهو ما سيسمح بتحقيق حركة اقتصادية وتنمية للمناطق الحدودية بين البلدين، على أن يمنح حق تسيير الطريق بعد إنجازه، حسب النظام القانونى للامتياز، لفائدة الطرف الجزائرى لمدة 10 سنوات بعد دخوله الخدمة، قابلة للتجديد ضمنيا.

وأشارت إلى أن إنجاز هذا الطريق يمثل، بالنسبة للجانب الموريتانى، أهمية استراتيجية وجيوسياسية، كما سيمكنها من التواصل البرى مع ثلاث دول مغاربية (الجزائر وتونس وليبيا)، وهو ما يندرج ضمن المساعى الحثيثة التى تبذلها الجزائر للدفع نحو مغرب عربى متواصل على كافة الأصعدة.