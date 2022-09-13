العالم اليوم - "سالك" الإماراتية تعتزم جمع 817 مليون دولار من طرح أولي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:19 صباحاً - تعتزم شركة "سالك "الإماراتية جمع 3 مليارات درهم (ما يعادل 817 مليون دولار) بعد أن حددت سعر الطرح النهائي لأسهمها وفتح باب الاكتتاب، من الثلاثاء، في 1.5 مليار سهم عادي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة، استعداداً للإدراج في سوق دبي المالي، يوم 29 سبتمبر الجاري.

وقررت الشركة تحديد سعر الطرح النهائي بـ 2 درهم لكل سهم لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركة عند الطرح 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، وذلك وفقاً لما ارتاه المساهم البائع بعد الأخذ بالحسبان تقرير التقييم الذي أعده بيت خبرة مستقل معتمد، وفقاً للبيانات المالية وبعد التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، ووجود مؤشرات طلب مبدئي قوي عند السعر المحدد، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج".

وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات مع المستثمرين الأساسيين، صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد، الذين التزموا منفردين بشراء أسهم في شريحة المستثمرين المحترفين، بإجمالي 606 ملايين درهم (165 مليون دولار) في الطرح العام، وتخضع الأسهم المملوكة لكل من المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوما بعد الإدراج.

ويستمر الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "سالك"، حتى 20 سبتمبر للمستثمرين الأفراد في الإمارات ضمن الشريحة الأولى للأفراد والشريحة الثالثة للموظفين المؤهلين، وحتى 21 سبتمبر للشريحة الثانية الخاصة بالمستثمرين المؤهلين.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم "سالك" توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في إبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول إبريل 2023.

فيما تتوقع الشركة توزيع 100 بالمئة من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون المتوقع عند 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100 بالمئة من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وهذا هو الطرح العام الثالث لحكومة دبي هذا العام، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة تيكوم. وطرح سالك هو جزء من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لزيادة عمق السوق.

يذكر أن شركة سالك تأسست بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022. وتعمل سالك كنظام لتحصيل رسوم الطرق في دبي منذ عام 2007، حيث توفر اتصالاً سلساً بين الإمارات الأكثر ازدحاماً في الإمارات. وتعمل سالك بموجب اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات - دبي كشريك استراتيجي. ولطالما لعبت دوراً جوهرياً بفضل سجلها الحافل والممتد على 15 عاماً في مجال التنقل المستدام والمريح.