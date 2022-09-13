الكرملين: بوتين سيناقش مشروع الموازنة الفدرالية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف بحسب قناة "روسيا اليوم"، إن الاجتماع سيبحث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسير صياغة مشروع الموازنة العامة الفدرالية للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكد إن الرئيس بوتين يعتزم عقد اجتماع حول القضايا الاقتصادية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال أمس الإثنين، إن روسيا تتغلب بشكل ثابت على الضغوط الخارجية وتواجه عدوانا فى القطاعين الاقتصادى والتكنولوجى من قبل بعض الدول لكنها تتغلب عليه.

وأضاف بوتين- فى كلمة خلال اجتماع حكومى خاص بالشؤون الاقتصادية- إن تكتيك شن حرب خاطفة اقتصادية ضد روسيا، لم ينجح، لافتا إلى موسكو نفذت تدابير وقائية فعالة بشكل فورى.

وتابع: "روسيا قامت بالكثير من الخطوات الاقتصادية المدروسة التى مكنت الاقتصاد الروسى من النمو والاستمرار بالعمل بشكل منهجى مميز حافظ فعليا على عمل الشركات على عدم خسارة المواطنين لوظائفهم".

وأشار إلى أن التخلى عن الدولار فى التعاملات الدولية "أمر ضرورى" لابد منه.

بدوره.. قال ديمترى ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، اليوم، إن الموقف التفاوضى الروسى الحالى بشأن أوكرانيا، ليس سوى مجرد عملية "إحماء".

وشدد ميدفيديف، على أن الموقف الروسى النهائى فى المفاوضات، قد يكون مطالبة النظام فى كييف بالاستسلام التام والخضوع لمطالب وشروط الجانب الروسى، وذلك وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد أن أهداف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا- التى وضعها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين- سيتم تحقيقها فى نهاية المطاف.

ومن جانبها، أعلنت القيادة الروسية، بالتزامن مع التطورات، أنها لا ترفض إجراء مفاوضات مع كييف، إذ قال وزير خارجيتها سيرجى لافروف للتلفزيون الحكومى": "روسيا لا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تم تأجيل العملية لمدة أطول، زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق".

وأوضح أن نسب التضخم انخفضت بشكل كبير، لافتا إلى أن الناتج الإجمالى كان مستقرا، فيما سجلت البطالة أقل معدلاتها فى تاريخ البلاد.