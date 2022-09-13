مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تتوجه إلى جنيف

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية اﻷمريكية على موقعها الرسمى، إن ستيوارت ستدلى يوم 13 سبتمبر بملاحظات فى مجموعة العمل المفتوحة العضوية التى أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من التهديدات الفضائية من خلال قواعد ومبادئ السلوك المسؤول.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن مالورى ستيوارت ستتشاور مع الوفد اﻷمريكى إلى مؤتمر جنيف لنزع السلاح، وستعقد اجتماعات مع ممثلين من عدد من الدول على هامش مجموعة العمل.
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