نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد فريق مانشستر يونايتد من أعرق الأندية بالدوري الإنجليزي وفي أوروبا، لكن مؤخرًا نجد أن هذا الفريق يتعرض لبعض التخبطات الفنية والإدارية بعد رحيل السير أليكس مدرب الفريق الذي طالما حقق إنجازات هائلة في الفريق على الصعيد المحلي أو القاري، ونلاحظ أن جماهير الفريق تنتظر عودة مان يونايتد إلى المنافسة بشكل أكبر، وبناء على ذلك يتم تداول موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة داخل علميات البحث بصورة لافتة للنظر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد

كانت المواجهة القادمة لفريق مان يونايتد ستكون بين فريق كريستال بالاس ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، لكن تم تأجيل الجولة بالكامل، نظرًا لوفاة الملكة إلزابيث يوم 8/9/2022، وإليكم أهم التفاصيل عن المباراة القادمة للمان يونايتد بالصورة التالية:

يستأنف فريق مان يونايتد منافساته داخل الدوري الأوروبي بمواجهة فريق شريف يوم الخميس الموافق 15/9، وذلك في تام الساعة 6:45م.

فمانشستر وقع في مجموعة فريق ريال سوسيداد، وأومونيا، وفريق شريف.

ففي أولى مباريات مانشستر بدور المجموعات هزم من فريق ريال سوسيداد على ملعب أولد ترافلود بنتيجة 0/1.

وسيتم استئناف منافسة الفريق بالدوري الإنجليزي بمواجهة قوية في الجولة الثامنة مع فريق ليدز يوم الأحد 18/9، وذلك في تمام الساعة 3م.

مباريات فريق مان يونايتد خلال شهر أكتوبر

إن شهر أكتوبر سيكون ممتلئ بالمباريات القوية لفريق مان يونايتد، وذلك بعد العودة من التوقف الدولي لاستعدادات منتخب انجلترا لكأس العالم 2022، وإليكم أبرز تلك المباريات بالصورة الآتية:

ستبدأ أولى مباريات الفريق في شهر أكتوبر بمواجهة في غاية الصعوبة مع صاحب اللقب مان سيتي يوم 2/10 في تمام الساعة 3م.

ثم يواجه فريق أومونيا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 6/10 الساعة 6:45م.

وبعدها يواجه فريق ايفرتون يوم 9/10 في تمام الساعة 8م.

ويستضيف بعدها فريق أومونيا يوم 13/10 في تمام الساعة 9م.

ولديه مواجهة قوية مع فريق نيوكاسل يوم 16/10 في تمام الساعة 3م.

ثم يواجه فريق توتنهام يوم 19/10 في تمام الساعة 9:15م.

وهناك مباراة قمة ما بين مان يونايتد وتشيلسي يوم 22/10.

ثم يلاقي فريق شريف في الدوري الأوروبي يوم 27/10.

وآخر مواجهات شهر أكتوبر ستكون بين فريق وست هام يوم 30/10.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم أبرز التفاصيل التي تدور حول موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والتي يبحث عنها معظم عشاق الفريق، كما ذكرنا أيضًا كافة مباريات الفريق خلال شهر أكتوبر والتي ستحدد بنسبة كبيرة دور الفريق في المنافسة خلال هذا الموسم.