موعد المولد النبوي الشريف 2022 – 1444

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عمر شويل - جدة باقي من الزمن قليل على موعد المولد النبوي الشريف 2022، حيث يعتبر هذا الموعد محل اهتمام كبير من الملايين من المكلمين بشتى بقاع الأرض، لأنه إحدى المناسبات العظيمة لديهم التي توثق لحظة ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المناسبة الخالدة يتذكرها المسلمين سنوياً للاحتفال بقدوم رسول الله الذي بقدومه أنار البصيرة وأخرج قومه من الجاهلية إلى نور الإسلام، حيث يتم انتظار هذا اليوم من السنة للسنة حيث تقام خلاله عدد من الطقوس فرحة وابتهاجاً به.

موعد المولد النبوي الشريف

الموعد الخاص بالمولد النبويّ الشريف هو اليوم الذي تم فيه ولادة نبي الأمة، وهو 12 من شهر ربيع الأول حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم من جانب المسلمين في كافة دول العالم، وخلال هذا اليوم يرغب الكثيرون في الاقتداء بصفات رسول الله والبعض الأخر يصومه، فهو أعظم يوم بالعالم والتاريخ الإسلامي القديم ويعد أول من قام بإحياء ذكرى هذا اليوم هي الدولة الفاطمية خلال القرن السادس الهجري، حيث اتخذته إجازة رسمية في جميع الجهات العاملة في ذلك الوقت، حيث يتم على مدار اليوم مدح نبي الله بأفضل القصائد وذكر صفاته والاقتداء بها.

موعد المولد النبوي بالتقويم الميلادي

يتم تحديد الموعد الخاص بالمولد النبوي بتحديد موعد رأس السنة الهجرية، وبما أن رأس السنة الهجرية الخاص بالعام الحالي توافق ثلاثون من شهر يوليو 2022، فمن المقرر أن يوافق يوم ميلاد سيد الخلق الثامن من شهر أكتوبر 2022، حيث تقوم بعض البلدان مثل مصر بالاحتفال على طريقتها الخاصة منذ قديم الأزل، حيث يتم شراء حلوى الولد باعتبارها أحد مظاهر الفرح والسرور، حيث يقوم المسلمون بهداية بعضهم الآخر بعلبة الحلوى ابتهاجاً بهذا اليوم العظيم.

الاحتفال بالمولد النبوي بالدول العربية

تختلف كل دولة عربية عن الأخرى في طريقة الاحتفال فقد تكون مما يلي: