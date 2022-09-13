نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور، يوفر برنامج الضمان الاجتماعي دعمًا شهريًا للأسر المستفيدة من البرنامج ولكن قيمة هذا الدعم ليست واحدة أو ثابتة بل تختلف من أسرة لأخرى حسب بعض الأسباب التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية المسئولة عن البرنامج مثل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للأسرة كأبرز أسباب تؤثر على دعم الضمان الاجتماعي لهذا تم توفير سلم رواتب الضمان الاجتماعي للمواطنين والأسر المستفيدة من البرنامج من أجل سهولة التعرف على قيمة الدعم أو المعاش الشهري للأسرة التي تنطبق بها شروط الضمان الاجتماعي.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

مسبقًا كان نظام الضمان الاجتماعي المطور له شروط أخرى مختلفة عن الشروط الحالية ولكن بعد تحديثه وأصبح برنامج الضمان الاجتماعي مطورًا يستقبل عدد أكبر من المواطنين المستحقين للدعم بالفعل، وقد نوهت الوزارة على جميع المستفيدين القدماء بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وكذلك المستفيدين الجدد بالطريقة القادمة:

النقر على الرابط التالي إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية مباشرةً.

يتم اختيار بوابة نفاذ للتسجيل من خلالها ثم النقر على الخدمات الإلكترونية.

ضمن تلك الخدمات تظهر خدمة الضمان الاجتماعي يتم النقر عليها ثم النقر على زر تقديم.

يجب على المستفيد أن يطّلع جيدًا على التعليمات والشروط المدرجة في النظام للمستفيدين أجمعهم وبعدها الدخول إلى الخدمة بسهولة.

يبدء المستفيد في إدراج البيانات الشخصية المطلوبة وبعد الانتهاء منها ينتقل لزر التالي والموافقة على الشروط وفي النهاية الضغط على تبويب التقديم.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور

تم توفير رواتب من ألف حتى خمسة آلاف ريال سعودي كدعم شهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي ولكن تلك القيمة تختلف من أسرة لأخرى حسب عددها ودخلها كما سنلاحظ في سلم رواتب الدعم من الضمان الاجتماعي التالي:

كما لاحظنا فإنه يحصل على الدعم الأقل عدد الأفراد الأقل في الأسرة حتى يناسب الدعم متطلبات جميع الأفراد الموجودين بها وكلما كان العدد أكبر كان الدعم أكبر لسهولة تلبية طلبات جميع الأفراد بدون الحاجة إلى مساعدة خارجية من أي شخص وهذا ما تهدف إليه الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وهي القضاء على الفقر وتقليل نسبته بالسعودية.