مجلس الأمن يصدر بيانا عاجلا بشأن الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الأمن، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن البيان سلط الضوء على الفوائد الملموسة التى نتجت عن الاتفاق بين الحكومة الشرعية فى اليمن والحوثيين، والذى وصل إلى 6 أشهر حتى اﻵن.

وأشار إلى الفوائد التى جناها الشعب اليمنى من الهدنة، بما فى ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60%، ومضاعفة واردات الوقود بمعدل 4 مرات عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من صنعاء والتى سمحت لـ 21 ألف مسافر بتلقى العلاج الطبى.

وشدد مجلس الأمن على طرفى الأزمة فى اليمن بأهمية تكثيف انخراطهما مع المبعوث الأممى الخاص فى جميع جوانب المفاوضات، وتجنب وضع الشروط، وضمان عمل الخبراء الاقتصاديين التابعين لهما عن كثب مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.

ولفت بيان مجلس الأمن إلى ترحيب الأعضاء بالإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافى نقص الوقود فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون، داعين الحوثيين إلى التعاون مع الجهود التى تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.

فيما أدان أعضاء مجلس الأمن جميع الهجمات التى هددت بعرقلة الهدنة، بما فى ذلك الهجمات التى شنها الحوثيون مؤخرا فى مدينة تعز، كما أدانوا العرض العسكرى الأخير فى الحديدة، ودعوا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية.

وفى السياق ذاته، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة فى اليمن، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاق الهدنة الموسعة سيوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية جامعة وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.