روسيا: نؤيد خطط هذه الدولة لـ الانضمام إلى منظمة شجهاى للتعاون

جدة - نرمين السيد - وقال جريزلوف، فى تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "بطبيعة الحال، تؤيد روسيا تمامًا نية بيلاروسيا أن تكون جزءًا من الأسرة المتماسكة لمنظمة شنجهاى للتعاون، والتى تعمل منذ سنوات بنشاط من أجل السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء نظام عالمى ديمقراطى وعادل".

وأكد أنه مقتنع بأن مينسك ستقدم مساهمتها فى الجهود المبذولة لتحقيق أهداف منظمة شنجهاى للتعاون.

وأشار جريزلوف إلى أن "العضوية فى منظمة شنجهاى للتعاون ستمنح حليفنا المقرب [بيلاروسيا] عددًا من الفرص الإضافية، والتى تعتبر مهمة بشكل خاص فى الوضع الحالى، وتشمل الوصول الكامل إلى البرامج والمشاريع فى مجالات الاقتصاد، والتمويل، والتجارة، واللوجستيات، وما إلى ذلك".

وأضاف أن "العضوية من شأنها أيضا فتح آفاق كبيرة للتعاون فى مجالات الأمن ومكافحة الجريمة والبنية التحتية والتنمية وحماية البيئة وفى العديد من مجالات التعاون الإقليمى الأخرى".

ووفقًا للسفير الروسى، فإن انضمام بيلاروسيا إلى منظمة شنجهاى للتعاون سيعزز توطيد المنطقة الأوروبية الآسيوية كقطب جديد للقوة.

وأشار إلى أنه عقب اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنجهاى للتعاون فى طشقند عاصمة أوزبكستان فى يوليو، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن هناك إجماعًا واسعًا حول بدء عملية انضمام بيلاروسيا إلى المنظمة فى قمة منظمة شنجهاى للتعاون المقبلة فى مدينة سمرقند فى أوزبكستان فى سبتمبر.

وتأسست منظمة شنجهاى للتعاون فى عام 2001، وتضم الآن الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بينما تصنف أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومجهوليا كدول مراقبة، وتتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بوضع الشريك.