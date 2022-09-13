نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik.digital.gov.eg رابط التنسيق هنا معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالكليات والمعاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة

بعد أن تم ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولي والثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين بالالتحاق بالجامعات جعلهم ينتظرون ظهور تنسيق المرحلة الثالثة بفارغ الصبر، وقد أعلن أحد المسؤولين من وزارة التعليم العالي عن ظهور تنسيق المرحلة الثالثة، كما أكد أنها موجودة على روابط التنسيق التابعة للوزارة، وذاك بعد أن قام الدكتور محمد أيمن عاشور باعتمادها.

تنسيق المرحلة الثالثة

تساءل العديد من الطلاب عن كيفية معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والذي بدء التسجيل بها من الثالث من الشهر الحالي الى التاسع من نفس الشهر، وكان التقديم للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، حيث يتم الدخول على موقع وزارة التعليم العالي، والبحث عن روابط التنسيق، ثم نختار رابط تنسيق المرحلة الثالثة، ونبحث عن نتائج الطلاب والكليات الذين قبلوا بها من خلال أرقامهم السرية ويكون علي ذلك الرابط بوابة الحكومة المصرية.

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق

حيث وصل عدد الطلاب الذين قاموا بالتقديم من الشعبتين العلمية 106436 طالباًوطالبة، كما قام عدد 89751 بالتقديم من المرحلة الأدبية، ليكون إجمالي المتقدمين من جميع المراحل 196187 طالباً وطالبة، كما أيضاً ظهور نتائج المعاهد الخاصة ضمن هذه المرحلة ومنها كليات آداب خدمة اجتماعية، وغيرها من الكليات والمعاهد الحكومية.

استنفاذ رغبات الطلاب

وقد قامت وزارة التعليم العالي لأول مرة بفتح باب التنسيق مرة أخري للطلاب الذين التحقوا بكليات غير راغبين بها من خلال التنسيق ليعيدوا إبداء رغبتهم من جديد وذلك وفقا للحد الأدنى للدرجات المخصصة لكل كلية، كما أتاحت فرص التحويل للكليات والمعاهد الخاصة مع مراعاة الشروط والقوانين الخاصة بكل جامعة.

مرحلة تقليل الاغتراب

أرادت وزارة التعليم العالي بتقليل الاغتراب على الطلاب وأولياء أمورهم لذاك أعلنت عن مرحلة لتقليل الاغتراب ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك من خلال التقديم المناظر والغير أيضاً، ويكون ذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر إلى يوم السبت السابع عشر من نفس الشهر، ويكون ذلك إلكترونياً، من خلال روابط التنسيق، وذلك طبقا للشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة، علي أن يكون التحويل مرة واحدة ولا يسمح بالتحويل مرة أخرى، كما إنه لا يوجد تحويل ورقي.