نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج S23 في الأسواق العالمية || موعد نزول هاتف Samsung S23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد العديد من التسريبات أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن سعر ومواصفات سامسونج S23 أحدث إصدارات الشركة، ويعد العديد من الخبراء التقنيين أن هاتف Samsung S23 Ultra أن هذا الهاتف هو المنافس الأقوى والأشرس لسلسلة هواتف أيفون 14 التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، وكانت العديد من التسريبات خلال الأسبوعين الماضيين عن أحدث إصدارات سلسة سامسونج والذي من المتوقع أن يصبح متاحا في أيدي المستخدمين في غضون الأيام القادمة، حيث تتحدث العديد من التكهنات أن الهاتف الجديد سيكون متاحا لجميع المستخدمين قبل انتصاف شهر سبتمبر الجاري.

سعر ومواصفات سامسونج S23

وبحسب التصريحات الرسمية حول هاتف سامسونج S23 فإن المواصفات القياسية للهاتف تكون كالتالي:

يأتي مع الهاتف قلم إليكتروني.

المعالج من نوع سناب دراجون 8 جين 2، ثماني النواة

البطارية بقوم 5000 أمبير تدعم الشحن السريع والشحن الاسلكي.

يدعم الهاتف شرائح 5G.

سرعة الأنترنت على شرائح الجيل الثالث 4.2 جيجا بايت، والجيل الرابع 3 جيجا بايت، والجيل الخامس 10 جيجا بايت.

يدعم الهاتف استخدام شريحتين.

شاشة Daynamic AMOLED 2X.

الشاشة بحجم 6.8 بوصة.

معدل تحديث الشاشة يصل إلى 120 هرتز.

حماية الشاشة بطبقة زجاج غوريلا جلاس.

الشاشة تتميز بحماية العين.

مواصفات Samsung S23

أما عن مواصفات الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية والكاميرات فإن الهاتف يتصف بالآتي:

الهاتف يأتي بذاكرة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية إما 12 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف كروت الذاكرة الخارجية.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13.

يتميز الهاتف بأربع كاميرات خلفية: الأولى بدقة 200 ميجابكسل الثانية والثالثة بدقة 10 ميجا بكسل، أما الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية تصوير واسعة.

تتميز الكاميرات بخواص مثل التركيز التلقائي والتركيز بالليزروالتثبيت البصري، وكذلك التصوير الليلي.

خدمة التقريب والزوم الصوتي حتى 10x، أما التقريب الرقمي حتى 120x.

الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل.

لا يدعم الهاتف مخرج سماعات 3.5مللم.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

مميزات وعيوب الهاتف

من أهم العيوب في الهاتف أنه لا يدعم الذاكرة الخارجية وكذلك لا يوجد به مخرج لسماعات الأذن، أما المميزات فحدث ولا حرج مثل الشاشة ذات الحجم الكبير التي تغطي جميع جوانب الهاتف، وكذلك حماية العينين ونظام مقاومة الماء والغبار والذاكرة العشوائية الكبيرة، وكذلك أن الهاتف يدعم تقنية 5G والشحن السريع واللاسلكي بقوة كبيرة تصل إلى 45 وات، ومستشعر بصمة الأصبع داخل الشاشة.