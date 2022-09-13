نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طريقة حجز تذاكر الشباب والعدالة في دوري المحترفين السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن نادي العدالة السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فتح حجز تذاكر الشباب والعدالة للدور الرابع من دوري روشان للمحترفين السعودي، أفضل المنافسين في الدوري. حيث تتوافر تذاكر الخليج والعدالة متاحة الآن للحجز والشراء اونلاين عبر موقع تكت مكس حيث تقام مباراة نادي الخليج ونادي العدالة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين 2022-2023، ويتم حضور المباراة من خلال حجز التذاكر مسبقآ، حيث يتم حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة إلكترونيآ من أجل التسهيل علي كل من جماهير نادي الخليج وجماهير نادي العدالة الراغبين في مشاهدة المباراة من مدرجات ملعب أستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام. وقرر نادي العدالة منح تذاكر المباراة مجاناً لجماهير النادي أما بالنسبة لجماهير نادي الاتحاد فيجب عليهم شراء تذاكر المباراة.

موعد مباراة الشباب والعدالة في الدوري

وستقام المباريات يوم الأربعاء 14 سبتمبر في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة 21:00 بالتوقيت المحلي في أم القرى بمكة المكرمة.

المصدر: وكالات

حجز تذاكر مباراة العدل والشباب

سجل الدخول إلى Ticketmax.com.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق تسجيل الدخول.

سجل جميع البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع.

ثم يتم تحديد المباراة بين العدل والشباب من الاحداث المتاحة الان.

اقرأ الشروط العامة وانقر فوق قبول.

ثم قيمة التذكرة التي تريد شرائها وحدد رقم المقعد.

ادفع تذكرتك عبر الإنترنت لتأكيد الحجز، ثم اطبع تذكرتك.

كيفية مشاهدة ماتش الشباب والعدالة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

كما وضحنا لكم في السطور السابقة كيفية حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي كما تم الإعلان عنه سوف نوفر لكم كيفية مشاهدة المباراة على التلفاز ،فقد نجحت منصة شاهد الإلكترونية في الحصول على حث بث مباشر لجميع مباريات الدوري السعودي فمن خلال منصة شاهد vip الحصول على مشاهدة متميزة بتقنية الاش دي عالية الجودة للحصول على أفضل وضوح المنصة تعمل بشكل دائم بدون تقطيع أو تشويش، فقط كل ما عليك فعله هو الاشتراك في المنصة وسوف تشاهد كافة المباريات الحصرية للدوري السعودي