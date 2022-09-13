نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرين ميونخ اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يشغل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي الآن، ذلك تزامناً مع تحديد موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 13-9-2022 في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ، ومن خلال موقعنا “ثقفني” سنعمل على تقديم كافة التفاصيل بخصوص تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم على النايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة ، يستضيف ملعب أريانز أرينا معقل البافاري لقاء قوي وكبير بين العملاقين برشلونة الأسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، ويزداد البحث من قبل محبي وعشاق الفريقين عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا، وهوما سنعمل على رصده أدناه.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر 13 من شهر سبتمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، بينما ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، وتنطلق المواجهة القوية بين الكبيرين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

كشفت العديد من القنوات المجانية عن نفسها، والتي ستكون هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، والآن نستعرض عليكم هذه القنوات وترددها عبر الأقمار المختلفة، ويُمكنكم استقبال ترددها بكل سهولة ويسر عبر الجهاز الخاص بكم والاستمتاع بمجريات المباراة.

قناة DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19°E – 11171 H 22000

قناة Eleven Sport 1 HD Poland

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

قناة Sport TV2 Portugal

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12476 H 27500

قناة Diema Sport 2 Bulgaria

AzerSpace 45°E – 12600 V 30000

Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000

Hellas Sat 39°E – 12137 V 30000

Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000

Bulgariasat 1.9°E – 12418 H 30000

قناة Sport 1 HD Sionest Entity

Amos 4°W – 10842 V 30000.

Amos 4°W – 11474 V 27500

قناة SuperSport 2 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

قناة Ziggo Sport Select HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

قناة Ziggo Sport voetbal Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

قناة Dazn 1 Spain

19.2E ASTRA 10788V 22000

قناة Dazn 1 Spain HD H

19.2E ASTRA 10729V 22000

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا من خلالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وسنتابع معكم رصد المزيد بخصوص هذا الشأن، فمن المتوقع أمن يتم الكشف والتوصل إلى تردد قنوات مجانية مفتوحة تذيع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.