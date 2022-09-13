الولايات المتحدة: سنزود أوكرانيا بمعدات عسكرية إضافية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى ان بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قولها إن الأوكرانيين "يقاتلون بشراسة".
وأضافت المتحدثة الأمريكية، فى تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم الأوكرانيين "كى ينجحوا على أرض المعركة وهو ما أصبح هدفنا كما تعلمون"، موضحة أن بلادها التزمت إلى الوقت الحالى بتقديم مساعداتٍ عسكرية لأوكرانيا بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكى منذ بداية الحرب فى فبراير الماضى.
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