كورونا فى الجزائر.. إصابات كوفيد تواصل السقوط والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية بيانا قالت فيه إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، ارتفعت إلى 270 ألفًا و551 حالة، كما استقر إجمالى الوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

كورونا فى الجزائر

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفًا و194 أشخاص، مشددة على ضرورة التزام مواطنيها بجميع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق قواعد الحجر الصحى.

وكانت الجزائر قد قررت تمديد رفع الحظر الصحى الذى فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا عبر كامل أراضى البلاد، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.