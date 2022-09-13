العالم اليوم - عقود الغاز الأميركية ترتفع 3 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:17 صباحاً - ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة، بدعم من عوامل فنية وتراجع طفيف في تقديرات الإنتاج للأسبوع.

وأنهت عقود الغاز تسليم أكتوبر جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 25.3 سنت، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 8.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان العقد هبط حوالي تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو والمرة الأولى التي ينخفض فيها لثلاثة أسابيع متتالية منذ مطلع يوليو.

والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 123 بالمئة حتى الآن هذا العام إذ تبقي أسعار أعلى في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية قوية. وقفزت أسعار الغاز العالمية بسبب تعطلات في الإمدادات وعقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

وجاءت الزيادة في العقود الآجلة للغاز اليوم على الرغم من استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي كان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو