العالم اليوم - السعودية.. القبض على شخص "اعتمر" عن روح ملكة بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. القبض على شخص "اعتمر" عن روح ملكة بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:17 صباحاً - أعلن جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره على موقع تويتر أنّ "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد أعلن أعلن الشخص في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، فيما يعد ذلك انتهاكا لـ"أنظمة وتعليمات" هذه المناسك ومخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

وفي مقطع الفيديو، ومدّته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملاً لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين". وأضاف "نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة".

وأثار المقطع غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جهاز الأمن السعودي أنه "جرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة".