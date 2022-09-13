الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فلسطينى إنه تم اختطاف الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عامًا) لدى تواجده أمام المدخل الرئيسى للمُخيم سالف الذكر.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا يدعى محمد بدر من مدينة "القدس" المُحتلة، بعد اقتحام منزله عدة مرات للبحث عنه وبعد اعتقال والده وشقيقه فى وقت سابق. وقالت مصادر مقدسية إنه تم اعتقال شابين، لم يتسن التعرف على هويتيهما، من باب "حطة" قرب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر فى مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة وحارة جابر واعتقلت أربعة شبان. وحاول سكان البلدة القديمة التصدى لقوات الاحتلال التى ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع.