جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فلسطينى إنه تم اختطاف الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عامًا) لدى تواجده أمام المدخل الرئيسى للمُخيم سالف الذكر.
واعتقلت قوات الاحتلال شابًا يدعى محمد بدر من مدينة "القدس" المُحتلة، بعد اقتحام منزله عدة مرات للبحث عنه وبعد اعتقال والده وشقيقه فى وقت سابق. وقالت مصادر مقدسية إنه تم اعتقال شابين، لم يتسن التعرف على هويتيهما، من باب "حطة" قرب المسجد الأقصى.
وذكرت مصادر فى مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة وحارة جابر واعتقلت أربعة شبان. وحاول سكان البلدة القديمة التصدى لقوات الاحتلال التى ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.