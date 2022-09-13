العالم اليوم - رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لمواجهة كلّ من يهدّد أراضينا!

انتم الان تتابعون خبر رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لمواجهة كلّ من يهدّد أراضينا! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:19 صباحاً - أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارة إلى باريس أنّ بلاده "مستعدّة لمواجهة" أيّ تهديد لسيادتها.

وقال ميتسوتاكيس الذي استقبله في قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن مستعدّون لمواجهة كلّ من يهدّدوننا بالنزول على جزرنا، على أراضينا". في إشارة إلى تركيا التي تتّهم أثينا بـ"احتلال" جزر في بحر إيجه.

وإذ ذكّر رئيس الوزراء اليوناني بأنّ بلاده اشترت من فرنسا في مارس ستّ مقاتلات رافال وثلاث فرقاطات للدفاع والتدخّل، شكر باريس على دعمها لأثينا في مواجهة "الاستفزازات" التركية.

وأكّد ميتسوتاكيس في الوقت نفسه استعداده للتفاوض مع أنقرة.

وقال "نحن منفتحون دائماً على النقاش والحوار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّهم اليونان مؤخّراً بـ"احتلال" جزر تقع في بحر إيجه وتخضع للسيادة اليونانية لكن لا يمكن لأثينا أن تنشر فيها جنوداً عملاً بمعاهدات أبرمت في نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال الرئيس التركي مخاطباً اليونانيين إنّ "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا"، مهدّداً بأنّ قواته "قد تصل بين ليلة وضحاها" و"تفعل اللازم".

من جانبه، ندّد الرئيس الفرنسي بـ"الاستفزازات والتصريحات غير المقبولة التي تشكّك في سيادة اليونان"، مكرّراً التأكيد "بوضوح وحزم" على دعم باريس لأثينا.

وقال ماكرون "لن ندع أي اضطراب يترسّخ، وبخاصة في شرق البحر المتوسط".

خلافات تركيا واليونان