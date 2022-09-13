جونسون يكشف تفاصيل لقائه الأخير بالملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث الثانية كانت تتعامل معه بشكل جيد، على الرغم من أنها بدت مريضة خلال اجتماعهما الأخير قبل يومين فقط من وفاتها.





وأوضح جونسون -فى تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية- أن الملكة ظلت "مركزة بنشاط" على كلٍ من العالم والسياسة البريطانية عندما قدم استقالته رسميًا من منصب رئيس الوزراء إليها، على الرغم من أنه "كان من الواضح أنها ليست على ما يرام". كان جونسون قد التقى بالملكة إليزابيث الثانية فى آخر لقاء له فى قلعة بالمورال فى اسكتلندا يوم 6 سبتمبر الجارى، حيث تقدم باستقالته للملكة ليفسح المجال لليز تراس لتخلفه فى مقر رئاسة الوزراء. وقال جونسون -الذى كان رئيس الوزراء الرابع عشر فى عهد الملكة الذى دام 70 عامًا- إنه تأثر بـ"إحساسها بالواجب" خلال اجتماعهما.

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