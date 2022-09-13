القضاء الجزائرى: حرائق الغابات الأخيرة تم ارتكابها عمدا لبث الرعب

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات القضائية الجزائرية أن الحرائق، التى طالت عدة ولايات بمنطقة الشرق الجزائرى، فى أغسطس الماضى، على غرار ولايات سطيف، وجيجل، والطارف، تم ارتكابها عمدا بغرض بث الرعب فى أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن.





وأوضحت نيابة محكمة سيدى محمد الجزائرية، فى بيان، اليوم الإثنين، أنه بناء على التقارير الواردة من نيابات الجمهورية الجزائرية، تبين أن هذه الحرائق أعمال إرهابية تم ارتكابها بصفة متعمدة بغرض بث الرعب فى أوساط السكان. وكانت الجزائر قد شهدت، خلال أغسطس الماضى، نشوب حرائق كبيرة فى عدد من ولايات منطقة الشرق الجزائرى، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، وفقا للحصيلة الرسمية التى أعلنتها الحماية المدنية الجزائرية.

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