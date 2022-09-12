الأمير هارى يهنئ والده على تولى عرش بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:25 مساءً - تذكر الأمير هاري دوق ساسكس "الابتسامة المعدية" لجدته في تكريم مؤثر للملكة اليزابيث الثانية ‏التي توفيت، ووصف هاري جدته إليزابيث بأنها "بوصلة إرشادية" فى التزامها بالخدمة والواجب، ‏وقال إنه ممتن للحظات الخاصة التي شاركوها.‏

وقال،"لقد افتقدناك بالفعل بشدة ، ليس فقط من جانبنا ، ولكن من جميع أنحاء العالم" كما شكر ‏الدوق الملكة على "نصيحتها السليمة".‏

وردد الأمير هاري في بيانه الكلمات التي قالها زوج الملكة دوق إدنبرة،"الحياة بالطبع تتكون من فراق ‏أخير وكذلك لقاءات أولى".‏

وقال،"جدتي ، في حين أن هذا الفراق الأخير يجلب لنا حزنًا كبيرًا ، فأنا ممتن إلى الأبد لجميع لقاءاتنا ‏الأولى - من ذكريات طفولتي الأولى معك ، إلى لقائك لأول مرة كقائد عام ، إلى في اللحظة الأولى التي ‏قابلت فيها زوجتي الحبيبة وعانقت أحفاد أحفادك المحبوبين أعتز بهذه الأوقات التي شاركتها معك ، ‏والعديد من اللحظات الخاصة الأخرى بينهما"‏

وتابع،"لقد نفتقدك بشدة ، ليس فقط من جانبنا ، ولكن من جميع أنحاء العالم وفيما يتعلق ‏بالاجتماعات الأولى ، فإننا نكرم والدي الآن في دوره الجديد كملك تشارلز الثالث.. نحن أيضًا نبتسم ونحن نعلم أن لم شملك أنت وجدك معًا الآن ، وكلاهما معًا في ‏سلام".‏

ويُعتقد أن بيانه قد تم تأجيله يومًا وتم إصداره يوم الاثنين احترامًا للذكرى السنوية لهجمات الحادي ‏عشر من سبتمبر.‏

وانضمت الزوجتان ميجان وكاثرين إلى الأميرين هاري وويليام في وندسور يوم السبت لمشاهدة بعض ‏الزهور والرسائل التي تركت للملكة.‏

في تكريمه يوم السبت ، قال الأمير وليام الذي أصبح الآن أمير ويلز ووريث العرش.. إنه بينما "فقد ‏العالم زعيما استثنائيا" فقد هو "جراني" خاصته.‏