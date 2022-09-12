فلسطين تحذر من نتائج التصعيد على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلى وحكومتها وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطينى وحقوقه، وحذرت من نتائج التصعيد على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها.





وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى - أن "دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم فى حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم"، مدينة انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتى باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطنى والإنسانى ومستقبل أبنائهم.

وأضافت الوزارة أن "دولة الاحتلال ترتكب المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنة أخرى وتعميق الاستيطان السياحى والرعوى وتهويد القدس وربط المستوطنات فى الضفة المحتلة بعضها ببعض، بما يؤدى إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام".

وأدانت الوزارة هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حصل فى هجومهم الهمجى على منزل فى بيت فوريك شرق نابلس، واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، فى توزيع مفضوح للأدوار بين مليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال، موضحة أن كل ذلك يتم وسط محاولات إسرائيلية رسمية مستهجنة لتحميل الطرف الفلسطينى المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع، والتهرب من المسؤولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولى.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على التغييب القسرى للعملية السياسية بين الجانبين تمثل دعوة رسمية لدوامة من العنف لا تنتهى فى ظل غياب عملية سلام جادة، وهو ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا بهدف استعادة الأفق السياسى لحل الصراع وإجبار دولة الاحتلال على وقف مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات الهمجية التى ترتكبها مليشيات المستوطنين الإرهابية، التى تنطلق من قواعد الإرهاب المنتشرة على هضاب وجبال وطرقات الضفة الغربية المحتلة.