الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 5800 مدنى فى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً جديداً، اليوم الاثنين، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يكشف عن مقتل 5827 مدنياً وإصابة 8421 آخرين فى الصراع خلال الفترة بين 24 فبراير الماضى و11 سبتمبر الجارى.
وأشار التقرير إلى أنه خلال سبتمبر الجارى فقط، سجلت بعثة الأمم المتحدة مقتل 96 أوكرانيًا وإصابة 266 آخرين.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية "أعلى بكثير"، حيث يصعب الحصول على المعلومات والتحقق منها فى المناطق التى مزقتها النزاعات.
وبحسب التقرير، فإن القصف المدفعى الثقيل والصواريخ والضربات الجوية وغيرها من "الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة" كانت مسؤولة عن معظم الخسائر فى صفوف المدنيين.
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