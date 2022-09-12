كم سعر iPad Pro 2022؟ مواصفات ايباد برو مفاجأة شركة ابل الجديدة

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عمر شويل - جدة كم سعر iPad Pro 2022؟ ايباد برو مفاجأة شركة ابل الجديدة في الأسواق بعد أن أطلقت الشركة العالمية الأمريكية التاب الجديد لها في 2022، حيث يحمل أيباد برو الجديد مميزات جديدة مثل المعالج ثماني النواة بجانب الكاميرا الأمامية 712 ميجا بكسل ذو فتحة عدسة f/2.4، وشاشة تحتوي علي مقاس 10.9 بوصة، ووزن الجهاز 462 جرام مصنوع من الالمونيوم واحتواءه علي مكبر صوت وبلوتوث أصدار 5.0. مواصفات ايباد برو 2022

الذاكرة يحتوي علي ذاكرة 64 جيجا بايت وأخري 256جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية يدعم رامات 8 جيجا للوصول العشوائي.

نظام التشغيل iPad os 15.4.1

المعالج ثماني النواة.

الشرائح يدعم شريحة واحدة.

الشاشة يحتوي علي مقاس 10.9اش من نوع LCD، كثافة نقطة الشاشة 264 بكسل لكل واحد بوصة.

الكاميرا الأمامية 12ميجا بكسل بدقة عدسة f/2.4

الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8، يدعم خاصية تسجيل الفيديو .4k

هيكل الجهاز أبعاد 247.6 * 178.5 * 6.1 مللي.

الجسم مصنوع من الالمونيوم، يدعم مستشعر البصمة من الأمام.

الاتصال يدعم بلوتوث 5.0، يحتوي خاصية تحديد الموقع GPS، يدعم الواي فاي الهوائي للنت الأرضي.

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع، والجيل الخامس.

الصوت يحتوي علي مكبر صوت.

البطارية يدعم بطارية غير قابلة للإزالة سعة 28.6 مللي أمبير، ونذكركم بــ سعر سماعة ابل الجديدة. مميزات آيباد برو 2022

يدعم شريحة الاتصال.

التاب مصنوع من الالمونيوم.

المعالج ثماني النواة.

يحتوي علي ذاكرة نسختين 64 جيجا بايت والثانية 256 جيجا بايت.

يدعم مستشعر البصمة.

يدعم الواي فاي الهوائي للنت الأرضي.

يحتوي علي بلوتوث أصدار 5.0، ونذكركم بمواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس. عيوب تاب ابل الجديد 2022 الشحن لا يدعم الشحن السريع ولا الشحن اللاسلكي.

الكاميرا الأمامية والخلفية لا تدعم فلاش عند الالتقاط وتسجيل الفيديو.

التاب غير مقاوم للماء.

مخرج السماعات لايدعم جاك.

لا يدعم راديو FM

لا يوجد خاصية NFC

لا يحتوي علي لمبه أشعارات.

لا يوجد ذاكرة خارجية كارت ميموري.

يحتوي علي شريحة واحدة فقط. كم سعر iPad Pro 2022؟ السعر بالمملكة العربية السعودية 2160 ريال سعودي.

قيمة شراء التاب بالدولار الأمريكي 575 دولار أمريكي.

ثمن تاب أبل بجمهورية مصر العربية 12000 جنية مصري.

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