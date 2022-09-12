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عمر شويل - جدة سعر ومميزات سماعة ابل الجديدة airpods pro في جميع الدول العربية 2022، بعد أن قامت شركة أبل بتقديم سماعة جديدة airpods pro بميزة دعم تقنية البلوتوت أصدار 5.3، لهواتفها الإبل والسماعات اللاسلكية أيضا حيث عملت شركة أبل بقيامها بترقية معاير البلوتوث في الأجهزة الجديدة بالشركة، للحصول علي ميزة الاتصال اللاسلكي الثابت والأكثر استقرارا، بجانب أنها تدعم هذه التنقية في السماعات ببث الصوتيات دون الاستهلاك العالي من طاقة شحن البطارية.

مميزات سماعة ابل الجديدة airpods pro

قد تم الحصول مؤخرا عن تقرير قد ورد من بشأن المميزات التي تعود علي الأجهزة باستخدام تقنية LE Audio، حيث تقدم سماعة ابل الجديدة airpods pro عدد مميزات قد تكون علي النحو التالي:

لا حاجة للتبديل بين iPhone و Mac لدعم تقنية LE الاقتران بأكثر من جهاز في وقت واحد ولا يحتاج المستخدم إلي تبديل في البداية بين الأجهزة للاتصال سماعته اللاسلكية.

تحسين جودة الصوت تقوم بتوفير تقنية LE Audio التشفير الذي يكون منخفض الطاقة LC3 الذي يقوم بالعمل علي تحسين الصوتيات.

اتصال اكثر من سماعة في جوال ايفون واحد AirPods حيث تتيح تلك التقنية أكثر من سماعة بالاتصال في هاتف أيفون واحد في وقت واحد كما تدعم أيضا الاتصال بأجهزة ماك والأيباد وأجهزة اخري، بالبلوتوث ذات المعايير العالية.

عمر البطارية استهلاك قليل لطاقة البطارية حيث يتم استعمال السماعة للأطول فترة ممكنة في تشغيل الصوتيات والفيديوهات.

دعم تدفق الصوتيات للأجهزة المتعددة تتيح تقنية LE Audio تدفق الصوتيات من جهازين في وقت واحد بالفعل حيث تسمح بالأيفون جهة من السماعة بهاتف الايفون والجهة الأخري القيام بالاتصال بماك، ونذكركم بسعر ايفون 14 برو ماكس.

سعر سماعة ابل الجديدة airpods pro

السعر بالدولار الأمريكي 249 دولار.

الثمن بجمهورية مصر العربية حوالي 4.855 جنية مصري.

قيمة شرائها من المملكة العربية السعودية بمبلغ 890 ريال سعودي، ونذكر بسعر ومواصفات ايفون 14.

مميزات علبة الشحن بسماعة ابل الجديدة airpods pro

تأتي سماعة ابل الجديدة airpods pro بعلبة شحن حديثة ذات مواصفات وتقنية عالية وممتازة حيث تكون مقاومة للعرق والماء، وتكون علبة السماعة مربوطة بحبل حتي يتم تعليقها باليد وتتميز بميزة استخدام البحث الدقيق حيث يمكن للأشخاص المستخدمين الذين لديهم جهاز iPhone مزود بتقنية U1 ليقوم بتحديد موقع علبة الشحن الخاص بهم كما تحتوي العلبة أيضا علي مكبر صوت مدمج ذو صوت عالي.