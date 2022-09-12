الوزراء الكويتى يوافق على تأسيس شركة لتعزيز الأمن الغذائى والمائى

جدة - نرمين السيد - مجلس الوزراء الكويتى على تأسيس شركة مساهمة "مقفلة" تكون مملوكة بالكامل لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية للإسهام فى تعزيز الأمن الغذائى والمائى وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.





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