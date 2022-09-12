وزارة الدفاع التونسية: إنقاذ 211 مهاجرًا غير شرعى نهاية الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء فى 8 عمليات إنقاذ مختلفة بمواقع جنوب شرق قليبية، وشرق رأس معمور، وجنوب شرق الشابة، وشرق المهدية وشمال الكتف والمصطبة البترولية "عشترت".

وأشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أنه تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى الحرس الوطنى لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.