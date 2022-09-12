جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء فى 8 عمليات إنقاذ مختلفة بمواقع جنوب شرق قليبية، وشرق رأس معمور، وجنوب شرق الشابة، وشرق المهدية وشمال الكتف والمصطبة البترولية "عشترت".
وأشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أنه تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى الحرس الوطنى لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الدفاع التونسية: إنقاذ 211 مهاجرًا غير شرعى نهاية الأسبوع الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.