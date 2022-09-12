الطاقة الذرية: أوكرانيا وروسيا مهتمتان بإقامة منطقة حماية بمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسى، إن أوكرانيا وروسيا مهتمتان بمقترح المنظمة الدولية بإقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا.





وأضاف جروسى - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين - أنه شاهد "علامات تدل على أن الدولتين مهتمتان بالاتفاق". وأوضح أن كلتا الدولتين متفاعلتين مع الوكالة الدولية ويطرحون الكثير من الأسئلة بشأن الفكرة التى تهدف إلى الحيلولة دون وقوع أنشطة عسكرية. وكانت أوكرانيا قد دعت إلى نزع السلاح بمحطة الطاقة النووية، كما دعت أيضًا المنظمة الدولة إلى وقف جميع أعمال القصف حول المنشأة.

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