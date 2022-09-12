نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [بضغطة زر] طرق الاشتراك في مسابقة الحلم Dream MBC لربح المليون دولار الحلم يقترب الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم حيث أعلنت شبكة قنوات mbc السعودية عن مسابقة الحلم ٢٠٢٢، وذلك بواسطة المذيع الشهير مصطفى ألاغا، وقد ارتفعت مؤشرات البحث مؤخرا حول كيفية الاشتراك في المسابقة، من قبل العديد من الأشخاص في مختلف دول العالم.

حيث أن هذه المسابقة على قدر كبير من المصداقية ويتابعها الكثير من الأفراد وقد تمكن البعض من تحقيق حلمه بالفعل من خلال الفوز في هذه المسابقة والحصول على المبالغ المالية التي يتم تقديمها.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتمكن جميع المتابعين من الاشتراك في مسابقة الحلم، ويمكنك التعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بمسابقة الحلم ٢٠٢٢، ثم يقوم المستخدم بتحديد رمز الدولة الخاص به.

الضغط على زر رقم الجوال، ويتم كتابة رقم الهاتف بعد قراءة الشروط جيدا والموافقة عليها.

ثم اختيار زر الاشتراك، ثم تحديد مزود الخدمة والقيام بإرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلده، ويجب أن تشتمل

هذه الرسالة على كلمة حلم باللغة العربية أو كلمة DREAM باللغة الإنجليزية.

يتم إرسال رسالة من قبل البرنامج على الهاتف الخاص بالمستخدم، تشتمل هذه الرسالة على سؤال موجه إليه، وفي حال الإجابة بشكل صحيح على السؤال يتم قبول المستخدم في المسابقة.

ويتمكن الجميع من التواصل مع المسابقة على الرقم التالي ٩٥٤٥٨ أو من خلال الرقم ٩٥٤٥٠. أو القيام بإرسال رسالة على هذه الأرقام، وذلك بالنسبة إلى المواطنين داخل جمهورية مصر العربية. كما يتمكن المواطنين السعوديين من التواصل معها على رقم ٦٠٧٠.

شروط القبول في مسابقة الحلم لربح مليون دولار

يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عاما. وفي حال كان أقل من هذا السن يقوم ولي أمره باستلام الجائزة في حالة الفوز نيابة عنه.

يشترط أن تكون جنسية المتقدم أي جنسية عربية. ألا يكون هناك صلة قرابة بين المشترك وبين أحد العاملين داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على مصداقية المسابقة.

ومن الجدير ذكره أنه يوجد مجموعة من الأفراد الذين تمكنوا من الفوز خلال هذه المسابقة. وبالتأكيد تم تغيير حياتهم بشكل كامل، حيث يتم تصوير الفائزين عند استلامهم للجائزة بشكل مباشر.