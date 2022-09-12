وزير خارجية النمسا يقدم عزاء حكومة بلاده فى الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وقام الوزير بالتوقيع فى دفتر العزاء للملكة إليزابيث الثانية نيابة عن الحكومة النمساوية. وذكر بيان للخارجية النمساوية اليوم، أن الوزير كتب فى دفتر العزاء أن "الملكة الراحلة كانت قوة ثابتة فى عالم سريع الحركة وأتمنى أن يكون كرمها وروح الدعابة التى تتمتع بها وتفانيها طوال حياتها فى الخدمة العامة مصدر إلهام لنا جميعًا".

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